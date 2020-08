Remco Evenepoel zet voorzichtige stapjes vooruit in zijn herstel

Remco Evenepoel was vandaag de grote afwezige op het BK tijdrijden. De renner van Deceuninck-Quick Step is aan zijn revalidatie begonnen na zijn zware val in de Ronde van Lombardije. Op Twitter is te zien hoe hij voorzichtig enkele stapjes zet met zijn krukken in het ziekenhuis van Herentals. "Een ander soort tijdrit voor mij vandaag", schreef hij.