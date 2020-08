Publiek bij sport: 200 binnen, 400 buiten, mét mondmasker, eventueel meer op aanvraag

Op de vorige veiligheidsraad werden de geleidelijke versoepelingen teruggedraaid of stopgezet, omdat het virus weer aan een opmars bezig was. Premier Wilmès sprak vandaag over een genuanceerde realiteit en een merkbare verbetering. "Maar verdere inspanningen zijn nodig én een terugkeer naar de normaliteit is nog helemaal niet mogelijk. We moeten de circulatie van het virus blijven inperken met nationale en lokale maatregelen."

Voor de sectoren met publiek - sport, cultuur, religie en andere - verdubbelde de Nationale Veiligheidsraad de aantallen van 100 naar 200 personen binnen en van 200 naar 400 personen buiten. "Die moeten een mondmasker dragen én de protocollen naleven", aldus Wilmès.

Zij zette wel een deur open voor meer toeschouwers in permanente infrastructuur - denken we onder meer aan de grote voetbalstadions: "Vanaf 1 september kunnen organisaties een aanvraag doen om die regels aan te passen. De burgemeester én de bevoegde minister moeten akkoord gaan. Daarbij zullen wel zeer strenge protocollen moeten worden nageleefd."

Over 4 weken staat er een nieuwe vergadering van de Veiligheidsraad op de planning.