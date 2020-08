Profclubs klaar om fans te ontvangen: "Blij dat we kunnen bewijzen dat dit veilig kan"

"We zijn blij dat er een opening is. We krijgen nu eindelijk de kans om te tonen dat we veilig supporters kunnen ontvangen in het profvoetbal", vertelt Van Eetvelt. "Ik denk dat bij alle clubs het protocol klaarligt."

De Pro League had al lang een scenario klaar. "Dat is een standaardscenario want ze kunnen niet elk stadion specifiek bestuderen. Maar we hebben wel op basis daarvan ons eigen protocol gemaakt, net zoals de meeste clubs. Daarmee willen we nu zo snel mogelijk naar de burgemeester."

"Het zou ook goed zijn als de Pro League naar de drie gewesten gaat om voor een stevige basis te zorgen. En misschien moet de Pro League ook beslissen of er uitsupporters toegelaten zullen worden. Dat zou voor alle clubs hetzelfde moeten zijn. Ofwel doet iedereen het, ofwel niemand."

Van Eetvelt maakt zich sterk dat er met respect voor alle regels tot 4.600 toeschouwers in het Lotto Park kunnen. "In eerste instantie kiezen we voor onze eigen trouwe supporters met een abonnement. We hebben al overlegd met de supportersclubs. Er is nu een regeling waardoor ze 1 op de 3 thuismatchen zouden kunnen bijwonen."

"We hopen dat we bij de eerste thuismatch in september tegen Cercle Brugge met mensen in het stadion kunnen voetballen. Dat zal in bubbels zijn en met mondmasker, maar we willen dat toch aangenaam en leuk maken. Pas op, het blijft verlieslatend. Maar een stadion voor een kwart vullen is minder verlieslatend dan achter gesloten deuren spelen."