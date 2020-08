Pella (ATP-35) en Dellien (ATP-94) in quarantaine geplaatst in US Open-bubbel

De Amerikaanse tennisbond (USTA) maakte dinsdag een positief geval bekend bij een niet-speler binnen de gecontroleerde bubbel van het W&S-toernooi en de US Open in New York. De organisatie van het W&S-toernooi volgde later met nieuws dat 2 tennissers in quarantaine zijn geplaatst, omdat ze in nauw contact waren geweest, zonder namen te geven.

Della (ATP-35) en Dellien (ATP-94) maakten evenwel op hun Instagramaccount publiek dat zij negatief testten op corona, maar in quarantaine zitten. Ze zijn van de deelnemerslijst van W&S gehaald.

Ook Pella's coach José Acasuso werd in quarantaine gezet. "We vertonen geen symptomen. Om de 2 dagen worden we getest. Hopelijk verloopt alles goed en kan ik er nog bij zijn op de US Open", vertelde Pella.

Het Western & Southern Open wordt normaal in Cincinnati gespeeld, maar is door de coronacrisis naar New York overgeheveld. In de voorbereiding op de US Open vindt het toernooi plaats in het Billie Jean King National Tennis Center.

De fitnesscoach testte positief bij een 2e test, 48 uur na een eerste bij zijn aankomst in de bubbel. Die eerste was negatief. Sinds 13 augustus werden er 1.400 tests uitgevoerd in de tennisbubbel in New York, alleen deze was positief.



Het toernooi van Cincinnati begint zaterdag, David Goffin (ATP-10) doet mee.