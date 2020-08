Matz Sels: "Jonathan David? Ligue 1 is beter dan vechten tegen de degradatie in Engeland"

"Momenteel echt niet bezig met het EK"

Een afgescheurde achillespees was het harde verdict 5 weken geleden voor Matz Sels na een training. Hij is ondertussen geopereerd en mikt op een terugkeer na Nieuwjaar. Het is de eerste zware blessure in zijn carrière en dat in de laatste rechte lijn naar het EK.

"Dit is natuurlijk niet leuk. Ik was aan een degelijk of zelfs goed seizoen bezig en ga er alles aan doen om zo snel mogelijk opnieuw fit te zijn. Ik kreeg van bondscoach Roberto Martinez een berichtje na mijn blessure. Dat apprecieerde ik natuurlijk, maar ik ga eerlijk zeggen dat ik momenteel echt niet bezig ben met het EK."

"Ik wil eerst opnieuw op mijn oude niveau geraken en dan zien we wel voor het EK. Hetzelfde voor een stapje hogerop. Ik herhaal, ik speelde een goed seizoen, dus ergens hoop je daar wel op, maar toen kwam die blessure. Ik wil nu niet bezig zijn met dingen die ik niet in de hand heb."

De ambitie van Straatsburg situeert zich in de middenmoot van de Ligue 1. Net als vorig jaar toen de club 11e werd.

"Vergeet wel niet dat we Europees hadden gespeeld als de competitie twee weken eerder was gestopt. Zo dicht ligt het allemaal bij elkaar in Frankrijk. Hopelijk kunnen we voor een uitschieter in de beker zorgen, zoals in mijn eerste seizoen hier."