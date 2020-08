Kim Clijsters krijgt ook wildcard voor dubbel vrouwen op US Open

Clijsters won in haar 2 eerdere carrières 3 keer de enkeltitel in New York: in 2005, 2009 en 2010. Ze kreeg een wildcard voor de hoofdtabel van het enkelspel, dat op 31 augustus van start gaat.

Maar de organisatie van het laatste grandslamtoernooi van het jaar laat onze landgenote ook dubbelen. Ze doet dat aan de zijde van de jonge Baptiste (WTA-234 in het enkelspel, WTA-489 in het dubbelspel), met wie ze recent samenspeelde op de World Team Tennis met het team New York Empire.

Het vrouwendubbel in New York telt dit jaar geen 64 maar 32 teams om de risico's op coronabesmettingen te verminderen.

Er zijn nog 3 andere Belgische vrouwen in het dubbel: Elise Mertens verdedigt met de Wit-Russin Arina Sabalenka de titel, Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck vormen een paar. Het dubbeltoernooi begint op 2 september.