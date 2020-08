Katie Taylor voor duel met Persoon: "Ik wil tonen dat ik de beste ben"

"Hopelijk krijgen we opnieuw een gevecht op hoog niveau. Ik ben nog beter geworden. Ik wil bewijzen dat er de eerste keer geen correcte beslissing genomen werd en tonen wie de beste is. Hopelijk wint dit keer de juiste."

"Ik had hier echt niet meer op gerekend", geeft Delfine Persoon toe. "Ik was heel verrast. Ik had niet gedacht dat Katie Taylor dit risico zou nemen. Ik apprecieer dat."

Wat voor Delfine Persoon het hoogtepunt in haar carrière had moeten worden, draaide uit in de grootste ontgoocheling. In een kolkend Madison Square Garden was Persoon volgens menig kenner de sterkste, maar de jury dacht er anders over .

Ik wil gewoon tonen dat ik de beste ben. Dat er na de vorige kamp veel kritiek was, heb ik me niet aangetrokken.

Ook Katie Taylor kijkt uit naar de clash met Persoon. "Dit zijn de kampen waarvoor ik boks", zegt de Ierse. "We willen allebei laten zien dat we de beste zijn. We denken allebei dat we zaterdag gaan winnen. Het wordt een geweldige kamp."

"Dit is waarom ik zo hard train. Ik wil zo groot mogelijke gevechten doen, daarom heb ik ingestemd met deze rematch. Ik wil gewoon tonen dat ik de beste ben. Dat er na de vorige kamp veel kritiek was, heb ik me niet aangetrokken. Kritiek is er altijd."

Er zullen zaterdag geen toeschouwers zijn. "Ik weet niet of dat een voor- of een nadeel is. Ik focus gewoon op de wedstrijd en probeer het zo goed mogelijk te doen. Het wordt boksen in zijn puurste vorm: twee kampioenen tegen elkaar, zonder fans. Dat is geweldig. We zijn er allebei klaar voor. Moge de beste winnen."