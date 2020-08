Jasper Philipsen knalt iedereen uit het wiel in Ronde van de Limousin

De eerste 2 etappes in de Limousin draaiden niet uit een massasprint. Luca Wackermann en "aanvaller" Fernando Gaviria gingen toen met de prijzen lopen.

Vandaag was het wel een sprintersfestival en daarin liet Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) de tegenstand zijn kuiten zien.

Philipsen reed de nummer 2 Stewart op enkele meters. Benjamin Declercq vervolledigde het podium, Piet Allegaert eindigde 4e.

Voor Philipsen is het de eerste bos bloemen van het jaar. De jonge sprinter is straks niet voorzien voor de Tour. Philipsen mag in oktober wel op etappejacht gaan in de Vuelta.