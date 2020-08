Filip Joos: "Lukaku en Martinez zijn momenteel hét spitsenduo in Europa"

Vorig jaar zei ik dat Arsenal Chelsea zou kloppen in de finale, maar dat was verkeerd. Ze hebben een jaartje gewacht met de finale van de FA Cup enkele weken geleden.

Inter speelt sinds zijn laatste competitiematch van 1 augustus met hetzelfde elftal en ook Sevilla heeft in Duitsland geen enkele verandering doorgevoerd. Beide coaches zijn dus rotsvast overtuigd van hun mensen en hun systeem. Er is geen twijfel bij beide ploegen.

Het zal boeiend zijn, een tactisch gevecht, maar er loopt ook voldoende klasse op het veld. Het wordt geen wedstrijd zonder kansen, maar of het ook een open finale wordt, dat is nog iets anders.

Sevilla speelt in een 4-3-3 met een ongelofelijk balvast middenveld, bij de 3-5-2 van Inter wordt dat middenveld vaak overgeslagen en is het spel zeer direct met lopende mensen.

"Europa League werd in Italië lange tijd minachtend bekeken"

Sevilla is natuurlijk de Europa League-ploeg bij uitstek. Dat komt omdat ze nu eenmaal in Spanje spelen, waar je gewoon ook eens uit die top 4 kan vallen.

Sportief directeur Monchi past er ook perfect. Hij is bij Roma met pek en veren weggestuurd, maar bij Sevilla lukt het opnieuw.

Het is geen elftal met alleen maar tirlantijnvoetballers. Het is echt een ploeg. Het is de enige ploeg die in deze Final 8 ook gewonnen heeft, nadat het op achterstand was gekomen. Dat is ook niet toevallig.

Inter kun je dan weer deels een verrassende finalist noemen, want de Europa League werd in Italië een hele tijd minachtend bekeken. Een beetje zoals in ons land sommige topclubs naar de Beker van België keken.

Maar je hebt er natuurlijk Antonio Conte, die gewoon een prijs wil. De Coppa is niet gelukt en in de competitie werden ze 2e, al is dat eigenlijk een 3e plaats, want Atalanta was aan het uitbollen.

Ze hebben zich tijdens de winterstop ook versterkt en staan financieel sterk. Wat dat betreft is het dus geen verrassing.