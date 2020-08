Elise Mertens in New York: "Ik heb hier een veilig gevoel"

Heel wat tennissers zagen de trip naar New York zitten. Zo zullen bij de vrouwen onder andere Ashleigh Barty (WTA-1), Simona Halep (WTA-2) en Bianca Andreescu (WTA-5) er niet bijzijn op de US Open. Elise Mertens is wel in New York. En daar voelt ze zich veilig.

"Maandagavond ben ik na de finale in Praag op het vliegtuig gestapt. Er waren amper 20 mensen aan boord. Nadien bleef ik 24 uur in quarantaine alvorens een coronatest af te leggen", vertelt ze.

De maatregelen zijn streng. "Het is verboden het hotel te verlaten. Je mag enkel met mondneusmasker een wandelingetje maken in de lobby. Alles wordt tot in het hoekje ontsmet", getuigt Mertens, die geen seconde heeft getwijfeld om af te zakken naar de Verenigde Staten.

"Waarom veel speelsters afgehaakt hebben, weet ik niet. Misschien omdat ze zo zeker zijn dat ze hun WTA-punten van vorig jaar behouden? Misschien hebben ze schrik om te reizen? Of misschien ligt hun focus op het gravelseizoen? Het toernooi in Rome begint immers daags na de US Open."

"Ik heb in elk geval een veilig gevoel hier. De WTA en de organisatoren doen alles om de speelsters te beschermen."