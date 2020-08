Bob Jungels dendert naar 6e tijdrittriomf in Luxemburg

Bob Jungels verlaat Deceuninck-Quick Step na dit seizoen, maar lijkt niet van plan om te verslappen in zijn laatste maanden bij het team. Donderdag was hij afgetekend de snelste in het Luxemburgs kampioenschap tijdrijden.

Jungels kwam over de streep na 26'19" en was daarmee 45 seconden sneller dan Alex Kirsch (Trek-Segafredo). Kevin Geniets (FDJ) kaapte het brons weg. Voor Jungels is het al zijn 6e nationale tijdrittitel, een record.