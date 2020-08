Bayern-coach Flick: "We zijn er nog lang niet"

Bayern München heeft gisteren met een ruime 3-0-zege tegen Lyon zijn plek in de Champions League-finale verdiend. Coach Hans-Dieter Flick was natuurlijk tevreden, maar had ook een waarschuwing voor zijn spelers klaar: "Lyon deed ons in het begin pijn, we hielden met wat geluk stand."

Lyon stak in het wedstrijdbegin de neus aan het venster. "Lyon deed ons pijn, we hebben toen met wat geluk standgehouden. Ik moet het zeggen zoals het is", analyseerde Flick bij Sky. Maar Bayern was efficiënter. Gnabry zorgde net na het kwartier en het half uur voor een dubbele voorsprong bij de pauze, waarna Lewandowski op het eind de 3-0-eindstand nette. "We wisten dat het een moeilijke partij zou worden", reageerde Flick. "Lyon schakelde niet voor niets Juventus en Manchester City uit. Het was lastig spelen tegen een ploeg die veel loopt en tactisch zowel offensief als defensief goed voetbalt." "We hielden in het begin met wat geluk stand, maar dankzij Gnabry kwamen we voor. Dat gaf ons een beetje meer zekerheid."

Zondag tegen PSG: "We zijn er nog lang niet"

"Zondag tegen Paris Saint-Germain beginnen we gewoon weer van nul", vervolgde de succesvolle coach van Bayern. "We lijken dichtbij, maar hebben nog niets in de Champions League. We zijn er nog lang niet."

Depay en Boateng in Lyon-Bayern.

Boateng vervangen met spierprobleem, gokt Flick met Süle?