Ansu Fati is voor het eerst opgeroepen voor de Spaanse nationale ploeg

De 17-jarige Fati is ook Luis Enrique, bondscoach van La Roja, niet ontgaan. Bij Barcelona scoorde hij dit seizoen 8 goals in 33 matchen. Het is voor het eerst in 18 maanden dat de coach opnieuw op de bank zit bij Spanje en een selectie samenstelt.

Daar maakt Fati nu deel van uit. In december scoorde hij nog in de Champions League tegen Inter, waardoor hij zich tot jongste doelpuntenmaker ooit van het Europese bekertoernooi kroonde.

Toen Fati, geboren in Guinee-Bissau, in september vorig jaar de Spaanse nationaliteit verkreeg, werd hij meteen opgeroepen voor de Spaanse U21. Samen met enkele andere nieuwe (en jonge) gezichten als Eric Garcia (Manchester City) en Adama Traoré (Wolverhampton) wordt hij nu opgeroepen om mee te spelen met de grote mannen.

Spanje start op 3 september aan de Nations League met een match tegen Duistland. Daarna staat op 6 september de thuiswedstrijd tegen Oekraïne op de planning.