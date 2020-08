AA Gent vervangt Thorup al na 2 matchen door Bölöni

Jess Thorup was sinds oktober 2018 trainer bij AA Gent, waar hij de opvolger was van Yves Vanderhaeghe. Hij leidde de club eerst naar een 5e plaats en vorig seizoen naar een 2e plaats, wat een ticket voor de Champions League opleverde.

Maar toch bleven er twijfels rond de Deen, die in 2019 pijnlijk de bekerfinale verloor tegen toenmalig tweedeklasser KV Mechelen. En die groeiden alleen nog maar door de gemiste start van AA Gent, na nederlagen tegen STVV en Kortrijk. "We wensen Jess van harte te bedanken voor zijn inzet en het geleverde werk."

AA Gent heeft met Laszlo Bölöni ook al een nieuwe trainer gevonden. Ook de naam van Frank Vercauteren klonk even in de geruchtenmolen, maar het is de 67-jarige Roemeen die om 15u gepresenteerd wordt in de Ghelamco Arena. Zijn eerste opdracht wordt meteen een boeiende: op bezoek bij ex-club Antwerp, waar hij 3 jaar actief was.

Bölöni, ex-speler van Racing Jet, coachte in ons land eerder ook al Standard, waarmee hij in 2009 de titel pakte.