"AA Gent gooit zijn eigen idealen overboord: de druk moet er gigantisch zijn"

Een echt harmonieus huwelijk is het eigenlijk nooit geweest. Van bij het begin was er al twijfel over Jess Thorup. Er was geen eensgezindheid binnen het bestuur.

Hij heeft zich vooral in de harten van de supporters gewerkt door na de gemiste start onder Yves Vanderhaeghe toch nog Play-off I en de bekerfinale te halen in 2019.

Maar die finale moest het orgelpunt worden en tegen 1B-kampioen KV Mechelen ging Gent compleet de mist in. Toen zat Thorup al op de wip.

Hij heeft zich daarna weer herpakt met een geweldig seizoen, met een 2e plaats in de competitie, met groepswinst in de Europa League en met positief aanvallend voetbal, zoals voorzitter Ivan De Witte altijd gevraagd heeft.

Maar de twijfels zijn nooit weggegaan en na 2 speeldagen volgt al een snelle conclusie. Tegen STVV en Kortrijk ging het bestuur toch uit van minstens 4 op 6 en nu volgt al een match tegen Antwerp.

Deze beslissing bewijst vooral dat de druk in Gent gigantisch groot is om Club Brugge uit te dagen voor de titel. En dus is er meteen paniek, want dit ontslag komt voor mij toch wel bijzonder snel.