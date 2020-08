Waarom lukt het PSG plots wel? Mbappé: "We vormen een groep vrienden nu"

Twee jaar geleden won Kylian Mbappé de Wereldbeker met Frankrijk, nu is hij met PSG één match verwijderd van Champions League-winst.

"Ik voel dezelfde vibes nu. We zijn erin geslaagd om een groep te vormen waarin iedereen zijn taken uitvoert", vertelde Mbappé gisteravond na de overwinning in de halve finales.

"We organiseren ook veel activiteiten naast het terrein. Voor sommigen wordt dat wat veel, maar op die manier pak je wel prijzen. Het is makkelijk om je in te spannen voor ploegmaats als het ook je vrienden zijn."

Mbappé is net weer op de been na een stevige enkelblessure. "Toen ik die opliep (een maand geleden in de Franse bekerfinale, red) dacht ik dat de Champions League voorbij was voor mij, maar de ochtend nadien zei ik mezelf dat ik deel moest uitmaken van het verhaal. Of het nu op of naast het veld zou zijn."

Het is een verhaal binnen de lijnen geworden. Zondagavond speelt Mbappé de finale tegen Olympique Lyon of topfavoriet Bayern München. "Doe mij maar Lyon, omdat het een Frans team is."