Verrassing bij Ineos: Froome én Thomas mogen niet mee naar de Tour

De viervoudige Tourwinnaar zoekt nog altijd naar zijn beste benen na zijn val vorig jaar in de Dauphiné en kon zijn werkgever - die hij eind dit seizoen verlaat - niet overtuigen in de Franse voorbereidingskoersen. Froome wordt kopman in de Vuelta (20/10-8/11).

De 8 namen van Ineos voor de Ronde van Frankrijk:

Brailsford: "Juiste kopman in juiste koers selecteren is complex"

Grote baas Dave Brailsford gaf een woordje uitleg bij de selectiepolitiek van Ineos.

"Ik ben trots dat we verschillende voormalige en toekomstige groterondewinnaars in onze ploeg hebben. De juiste kopman in de juiste koers kiezen met de juiste steunpilaren, is complex. We moesten alle informatie analyseren om in de best mogelijke positie te zitten de komende maanden", klinkt het.

"Egan Bernal gaat in de Tour weer voor geel en we zijn enthousiast dat we Richard Carapaz kunnen laten debuteren."

"Geraint Thomas richt zich op de Giro, waar hij de kans krijgt om zijn Tourwinst aan te vullen met een nieuwe eindzege in een grote ronde."

"Chris Froome mikt dan weer op de Vuelta. Chris is een legende, een echte kampioen die heel hard heeft gewerkt om terug te keren na zijn val vorig jaar."

"We willen hem volop steunen in zijn zoektocht naar een nieuwe eindzege in een grote ronde en de Vuelta geeft hem iets meer tijd om naar zijn topniveau te groeien."