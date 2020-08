Vandaag begint 1B! Dit zijn de belangrijkste zaken die u moet weten

Voor wie het glas halfleeg is, begint vandaag de competitie waar niemand in wil spelen. Voor wie het glas halfvol is, rolt de bal opnieuw in de competitie die altijd bol staat van de spanning. Met voetbalcommentator en kenner Wilfried Mostinckx blikken we vooruit op wat u moet weten over 1B.

1. Vijf van de acht ploegen zijn nieuwkomers

1B zal er dit seizoen helemaal anders uitzien. Dat komt door het competitieformat (zie verder), maar nog meer door de vijf nieuwkomers. Door de late beslissing om met 18 clubs in 1A te spelen verdwenen OHL én Beerschot. Licentieperikelen voerden Lokeren, Virton en Roeselare van het toneel. De nieuwkomers zijn: Deinze, Lierse, RWDM, Seraing en de beloften van Club Brugge. "Het is simpel geworden: je plaats in 1B verdien je tegenwoordig door aan de licentievoorwaarden te voldoen", zegt Mostinckx. "Lierse werd 13e in eerste amateur en staat opnieuw in 1B. Thes Sport werd 2e, maar diende geen dossier in."

Het goede nieuws is dat de meeste nieuwkomers traditieclubs zijn, die voldoende fans meebrengen. Hopelijk mag dat snel opnieuw.

"Sportief is het voor de meeste nieuwkomers afwachten, maar het goede nieuws is dat de meeste wel traditieclubs zijn, die voldoende fans meebrengen. Hopelijk mag dat snel opnieuw. Deinze (foto) en Seraing misschien wat minder, maar die eerste ploeg is wel razend ambitieus."

"Dat de beloften van Club Brugge er bijkomen, vind ik een interessant experiment. In Nederland, Spanje en Portugal doen ze al veel langer iets soortgelijks." "Sportief wordt het moeilijk voor hen (zie verder), maar voor jeugdopleiding is het een goede zaak om jonge spelers te laten spelen tegen doorgewinterde profs. Promoveren uit 1B is voor clubs altijd zo belangrijk dat niemand risico's wou nemen en jeugd geen kans kreeg."

2. Voornaamste titel- en degradatiekandidaten?

De periodetitels bestaan niet langer in 1B. Na 28 matchen kennen we de kampioen. "Ik zie drie grote titelkandidaten. Westerlo pakte vorig seizoen over het hele seizoen bekeken de meeste punten en heeft zijn basisploeg behouden." "Er is nog onzekerheid of sterkhouder Brüls blijft, maar verder kwamen Pietro Perdichizzi - vorig jaar bij Union de beste centrale verdediger van 1B - en eeuwige belofte Tuur Dierckx de ploeg versterken." "Union is ook titelkandidaat. Ze hebben sowieso het beste middenveld van 1B. De Brusselaars zijn wel een aantal spelers kwijt, maar met datascouting komen ze toch elk jaar uit bij nieuwe versterkingen. Zoals Dante Vanzeir en de Duitse spits Deniz Undav, die 17 keer scoorde in 34 matchen in de Duitse derde klasse. Zij moeten het probleem van vorig seizoen oplossen: scoren." "De derde hond in het spel is Deinze. Als je spelers met naam en faam wil zien, moet je daar zijn: Blondelle, Neto, Vargas, Dutoit, De Belder. Deinze heeft de oudste kern van 1B en dus veel ervaring. Afwachten of al die namen gaan renderen." "Voor de degradatie denk ik dat vooral Lierse en de beloften van Club Brugge moeten opletten. Lierse kon de degradatie in eerste amateur maar net ontlopen en liet ervaren spelers als Buyens en Wils gaan. De beloften van Club zullen te kort schieten tegen geroutineerde profs, denk ik. Mensen mogen niet onderschatten wat een competitieve competitie 1B is."

3. Spelers om naar uit te kijken

Voor ronkende namen moet je dit seizoen bij Deinze zijn. Het is afwachten of de ervaring en intrinsieke klasse van Neto, Vargas, Lecomte (en Cyriac?) vuurwerk oplevert voor voorzitter Denijs Van De Weghe. "Ik kijk bij die ploeg ook uit naar Lennart Mertens. Ik ken hem niet, maar hij scoorde in 1e amateur 28 goals in 24 matchen. Iemand met torinstinct in de lagere reeksen behoudt dat vaak een reeks hoger. Denk aan Bjorn Ruytinx of François Sterchele. Ze scoren bij elke club waar ze spelen." "Dante Vanzeir zoekt bij Union een nieuwe start nadat hij bij KV Mechelen iets te weinig kansen had gekregen. Ik denk dat hij met zijn snelheid en acties mee zou kunnen in 1A. En ik ben ook benieuwd of eeuwige belofte Tuur Dierckx onder de vleugels van Bob Peeters kan ontbolsteren." "En bij de trainers prikkelt het duo op de bank bij Seraing mijn nieuwsgierigheid: Emilio Ferrera en Marc Grosjean. Twee mannen met naam en faam, die nu samenwerken. Van alle kernen heeft Seraing de kern die mij het minste zegt, maar dat was vorig seizoen ook zo met Virton en die deden gewoon mee voor de prijzen."

4. De nieuwe competitieformule

Geen ploegen die dit seizoen kunnen pieken naar een periodetitel en het daarna laten lopen. De periodetitels zijn afgevoerd. Wie na 28 matchen het klassement aanvoert, is kampioen. Een tweede verandering is dat ook nummer twee in de stand nog kans maakt op promotie. Die 1B-ploeg speelt baragematchen tegen de voorlaatste uit 1A. "Dat zal heel wat clubs uit 1A ongerust maken, want de tweede uit 1B zal competitief zijn. Kijk maar naar hoe Beerschot en OHL het momenteel in 1A doen", zegt Wilfried Mostinckx.

De laatste en voorlaatste in 1B spelen een play-off om 1 degradant aan te wijzen. Ze spelen 5 matchen en de voorlaatste start met 3 punten meer.

En wat met Club Brugge NXT, de beloften van Club? Zij kunnen niet promoveren, wel degraderen. En dan is er nog het vraagstuk van de spelerslijsten. Iedereen die jonger is dan 23 jaar (geboren na 31 december 1997) mag meespelen. Ook Diatta, De Ketelaere of Badji dus.

Speelt een speler jonger dan 23 jaar 5 keer voor de basisploeg in 1A of 15 keer 45 minuten, dan is hij niet langer selecteerbaar voor 1B.

5. Waar en wanneer de matchen volgen?