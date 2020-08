Topreekshoofden Milwaukee en LA Lakers verliezen meteen in play-offs

Orlando Magic heeft als enige ploeg in de play-offs het "thuisvoordeel", aangezien de rest van het NBA-seizoen in één grote bubbel in Disney World in Orlando wordt afgewerkt. Met 35 punten slaagde Nikola Vucevic erin zijn veel bekendere opponent Giannis Antetokounmpo (31 punten) in de schaduw te zetten.

De Bucks kwamen nooit echt in hun normale, vloeiende spel en lieten het vooral defensief afweten. Orlando won dan ook ruim, met 122-110. "We zullen harder moeten spelen in de tweede confrontatie", zegt Antetokounmpo.

Bij de LA Lakers was LeBron James dan wel op de afspraak met een triple double, maar toch was hij niet opgewassen tegen de gerodeerde Portland Trail Blazers.

Portland had zich via een extra match moeten plaatsen voor de play-offs en het nam dat zelfvertrouwen duidelijk mee naar het duel met de LA Lakers. Vooral Damian Lillard (34 punten) steekt in een bloedvorm.

Veel marge hebben de Lakers en de Bucks niet om de trein op de sporen te krijgen. Wie het eerst 4 keer wint, stoot door naar de volgende ronde.