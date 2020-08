Openingsmanche Wereldbeker alpineskiën gaat door achter gesloten deuren

FIS maakt coronaprotocol bekend

De Internationale Skifederatie (FIS) maakte meteen ook haar coronaprotocol bekend voor het nieuwe seizoen. Voor elke wedstrijd moeten alle skiërs een negatieve coronatest van binnen de drie of vier dagen kunnen voorleggen.



Ter plaatse wordt er opnieuw om de drie à vier dagen getest. Bij een positieve test moet de atleet in quarantaine gaan en zullen alle personen met wie hij of zij contact had in isolatie moeten gaan. Dit tot ze een negatieve coronatest kunnen voorleggen.



De FIS deelde tot slot nog mee dat een test naar antilichamen tegen COVID-19 werd toegevoegd aan de antidopingcontroles. Als blijkt dat een atleet het virus eerder al opliep en nadien imuniteit vertoont, zal hij of zij niet meer verplicht zijn om andere coronatesten te ondergaan.