Mulder: "Koeman geniet aanzien en de spelers zullen naar hem luisteren"

Ronald Koeman moet Barcelona na een dramatisch seizoenseinde reanimeren. De voormalige verdediger verliet Oranje voor zijn oude liefde Barça. Analist Youri Mulder heeft er een goed oog in. "Ik denk dat hij de juiste man is", zegt Mulder aan Sporza.

Na de Champions League-vernedering tegen Bayern bleef Barcelona niet lang bij de pakken zitten. Quique Setien mocht zijn koffers pakken, enkele dagen later staat Ronald Koeman klaar om het roer over te nemen. "Ze slaan de bladzijde om, na een hoofdstuk dat niet zo goed was", stelt Youri Mulder vast. "Met Ronald Koeman halen ze bij Barcelona iemand die ze kennen en die bij Feyenoord en het Nederlandse elftal al bewezen heeft dat hij schoon schip kan maken en dan succes kan behalen." "Coach worden van Barcelona was al zijn hele trainerscarrière het grote doel van Ronald Koeman. Misschien zat hij beter bij Oranje en had hij met dat team wel succes kunnen behalen, maar het verlangen om naar Barcelona te gaan, was te groot."

Ik denk dat het goed is dat de dagen geteld zijn dat Messi en zijn kliekje daar alles beslissen. Youri Mulder

Ronald Koeman is natuurlijk een oude bekende van Barcelona. "Hij is er nog altijd bekend en populair", weet Mulder. "Het is belangrijk dat er zo iemand komt. Je moet toch op een of andere manier Messi onder controle krijgen. Dat gaat toch wat samen met autoriteit, een bepaalde naam en de dingen die hij al bewezen heeft." "Ik denk dat het goed is dat de dagen geteld zijn dat Messi en zijn kliekje daar alles beslissen. Met Koeman zal er een frisse wind waaien. Hij heeft het aanzien van een groot speler en trainer en de spelers zullen naar hem luisteren." "Ik denk dat hij de juiste man is. Hij weet het goed neer te zetten en heeft zich veel bijgespijkerd de laatste jaren, ook over hoe hij een echt team moet vormen. Daar is hij echt goed in geworden."

Ronald Koeman als Barcelona-speler, samen met Johan Cruijff.

"Koeman moet elftal bouwen rond Messi"

Wat is de voornaamste opdracht voor Ronald Koeman bij Barcelona? "Hij moet ervoor zorgen dat er een elftal staat waarbij we nog kunnen genieten van de laatste 2 à 3 jaar van Lionel Messi en dat de mensen blijven komen. Messi is zo belangrijk voor de club en voor de stad", zegt Youri Mulder. "Het einde van het Messi-tijdperk komt langzaam in zicht, maar die laatste jaren moet ze nog alles geven. Koeman moet zijn elftal bouwen rond Messi, want die heeft nog altijd niet veel ingeboet. Het was de rest van het elftal dat achteruit ging, niet Messi." "Er zal een nieuwe defensie moeten komen en Koeman kan ook wel aan de slag met de verdedigers die er nog zijn. Hij was zelf een centrale verdediger, hij kent het klappen van de zweep heel goed." "De verdediging is het fundament van het huis. Daarop kun je bouwen. Dat heeft Koeman ook bij Nederland gedaan. Hij heeft Oranje in geen tijd weer op de rails gekregen, dat hadden we niet verwacht." "Of zijn vertrek voor Nederland een aderlating is? Ja, maar de ader kan ook snel weer gevuld worden. Er zijn genoeg goeie, Nederlandse trainers en de bond wist ook dat Koeman een Barcelona-clausule had in zijn contract. Ik denk dat ze toch al iets voorbereid zullen hebben."