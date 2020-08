Lommel-CEO Harm van Veldhoven: "Tasten wat in duister met jonge City-talenten"

De competitie in 1B is dit weekend begonnen, Lommel ontvangt maandag Seraing. Na de overname door de City Football Group is er heel wat veranderd aan de Gestelsedijk. CEO Harm van Veldhoven en coach Liam Manning blikken vooruit.

"Wij zijn misschien wel de 1B-club waar de grootste veranderingen doorgevoerd zijn", denkt Harm van Veldhoven. "Daardoor is het wel wat afwachten wat de competitiestart zal brengen." "Er is een visie neergezet die op lange termijn moet gaan renderen. Het is nu aan ons om de facetten die we samen met de City Football Group (CFG) uitgewerkt hebben ook waar te maken." "We zullen zien wat we op de grasmat kunnen brengen. We hopen beter te doen dan vorig jaar, maar het is onmogelijk om nu in te schatten wat deze groep kan waarmaken, omdat we veel jonge talenten hebben die het verschil zullen moeten maken. Op dat vlak tasten we nog wat in het duister."

"Alle jongeren hopen ooit stap naar Manchester City te zetten"

Op het veld oogt Lommel nog behoorlijk Belgisch. "Dat klopt. Het is de structuur die aangepast is en dat had met alleen Lommelse investeerders niet gekund. Het is interessant om informatie en kennis te kunnen delen en op ons eigen niveau te kunnen doorgroeien", zegt Harm van Veldhoven. "We hebben niet stilgezeten tijdens de coronaperiode en er ligt nog een pak werk. We willen stappen zetten als profclub. Qua organisatie, infrastructuur en jeugdwerking kunnen we dankzij de overname op lange termijn werken." Hoeveel spelers van CFG zijn intussen neergestreken in Lommel? "Een tiental jongens van 18 à 19 jaar", klinkt het. "Zij krijgen hier de kans om zich te ontwikkelen en een volgende stap te zetten. Iedere speler die hier komt, hoopt vroeg of laat de stap naar Manchester City te kunnen maken." "Voor ons is het belangrijk om die jongens goed op te vangen, zodat ze kunnen doorgroeien. Iedereen is heel ambitieus en er wordt enthousiast getraind. Hopelijk kunnen we op termijn de belangrijke jongens naar hier krijgen, dat zou aangeven dat we goed bezig zijn. Op termijn hopen we met Lommel ook de stap te maken naar 1A."

Coach Liam Manning: "Ik heb er vertrouwen in"

De coach die het allemaal in goede banen moet leiden, is Liam Manning. De amper 35-jarige Engelsman verdiende zijn strepen al binnen de City Football Group, onder meer bij New York City. De opvolger van Peter Maes lijkt tevreden over zijn eerste weken in Lommel. "Het loopt goed. Ik ben tevreden met de groep en met wat ik gezien heb in de oefenwedstrijden. De groep is fit, gefocust en klaar om te spelen. Ik ben gelukkig", vertelt Manning aan Sporza. "Het klopt dat we veel jonge spelers hebben, maar het blijft hetzelfde spelletje. Ik heb er vertrouwen in. Onze voornaamste taak is om de juiste cultuur te kweken. Daar zijn de oudere spelers ook heel belangrijk in. We willen de juiste omgeving creëren om zo goeie resultaten te kunnen behalen." "Ik kijk ernaar uit om aan het seizoen te beginnen. Het wordt een uitdaging, maar we geloven in ons proces en wat we willen bereiken. We boeken vooruitgang en we kijken vooral naar onszelf."