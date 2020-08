Jumbo-Visma: "Ook wij zijn verrast dat Froome en Thomas Tour niet rijden"

Merijn Zeeman: "We hadden een drietand verwacht"

"Maar nu hangt alles af van de rol van Sivakov en Carapaz. Zet Ineos alles op 1 man, namelijk Bernal? Of zullen ze toch van start gaan met 3 leiders? We zullen het pas te weten komen tijdens de Tour zelf."

De grote vraag is nu: met welke strategie zal Ineos de Tour aansnijden? "We waren erop voorbereid dat ze met een drietand zouden uitpakken."

"Normaal zou ik zeggen dat deze Ineos-selectie niet sterker is dan de ploeg die wij verwacht hadden. Want Froome en Thomas zijn wereldtoppers. Maar Ineos heeft zo'n sterke ploeg in de breedte dat ze zelfs Giro-winnaar Carapaz, die niet voorzien was voor de Tour, kunnen opstellen."

Hoe gaan ze bij grote concurrent Jumbo-Visma om met dat nieuws? "Ook wij waren verrast. We hadden verwacht dat beide renners er normaal gezien bij zouden zijn in de Tour", vertelt Jumbo-Visma-ploegleider Merijn Zeeman aan Cyclingnews.

Dat Ineos zowel Chris Froome als Geraint Thomas niet in zijn Tour-selectie heeft opgenomen, is een grote verrassing.

"Kruijswijk heeft nog altijd veel pijn"

En hoe gaat het met Primoz Roglic, die ook niet zonder kleerscheuren uit de Dauphiné kwam? "Met Primoz gaat het goed. Hij moet ook nog herstellen, maar daar zijn we optimistisch over."

"De komende dagen zullen duidelijk maken of hij de Tour kan rijden. Steven heeft nog altijd veel pijn in zijn schouder."

Heeft Jumbo-Visma al potentiële vervangers achter de hand? "Deze week bekijken we alle opties en analyseren we de conditie van alle mogelijke vervangers."

Laurens De Plus is helaas geen optie. "Hij is nog altijd niet hersteld en is absoluut niet klaar om de Tour te rijden. Jammer, want hij zou een ideale vervanger geweest zijn."