Chris Froome: "Het is realistischer om op de Vuelta te mikken"

"Het wordt een aanpassing", zegt Chris Froome over de schakeling van de Tour naar de Vuelta (20/10 tot 8/11). "Maar kijk van waar ik kom na die val in de Dauphiné: ik mag me gelukkig prijzen dat ik weer kan koersen."

"Ik heb niet het vertrouwen dat ik echt kan doen wat nodig is in de Tour. Het is realistischer om op de Vuelta te mikken. Ik krijg de kans om me te storten op een doel dat realiseerbaar is."

"Ik kom terug na een vreselijke val waarbij ik veel breuken heb opgelopen. Ik heb geen pijn meer, maar het is goed dat er duidelijkheid is, dat ik weet dat de Vuelta mijn grote doel wordt. Ik wens het team veel succes de komende maand."

Voor Geraint Thomas wordt het een Italiaans avontuur (3/10 tot 25/10) in plaats van een Franse zomerreis.

"In 2017 was mijn vorm in de Giro geweldig, maar toen viel ik uit na een valpartij."

"Ik wilde altijd al eens terugkeren naar de Ronde van Italië. Ik houd van het land, de fans, de wegen en het eten. Ik kijk er naar uit."