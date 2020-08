Bondscoach Rik Verbrugghe over BK tijdrijden: "Open strijd op mooi parcours"

Morgen strijden in Koksijde de wielrenners en -rensters voor de Belgische titel in het tijdrijden, live te volgen op Eén en op de livestream van Sporza. Bonscoaches Rik Verbrugghe en Ludwig Willems blikken vooruit.

Dit jaar vormt het militair domein van Koksijde het decor van het BK tijdrijden. Zowel de elitemannen als -vrouwen komen er aan de start. De eliterenners met contract werken 3 ronden af, in totaal 41,6 kilometer. "Ik denk dat Victor Campenaerts en Wout van Aert de grootste kanshebbers op de zege zullen zijn", voorspelt bondscoach Rik Verbrugghe. "Eerstgenoemde heeft wel een rugblessure opgelopen in Tsjechië. Ik hoorde van hem dat hij maandag een test heeft gedaan en dat hij de nodige wattages die hij moet trappen tijdens een tijdrit haalt." "Maar echt perfect in conditie start Campenaerts niet. Wout van Aert van zijn kant is aan een ronduit schitterende periode bezig met onder meer winst in de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. Die twee renners steken er volgens mij bovenuit", vertelt Verbrugghe.



"Het nieuwe parcours is ideaal voor een tijdrit"

De Belgische kampioen van vorig jaar en de werelduurrecordhouder zijn echter niet de enigen die meedoen: "Thomas De Gendt, Xandro Meurisse, Senne Leysen, Frederik Frison en Jasper De Plus zullen wellicht strijden voor de bronzen medaille." Door de blessures van Yves Lampaert, in Chimay 2017 de snelste, en Remco Evenepoel, dingt er morgen slechts een klein groepje favorieten mee voor de titel. "Het zal alvast een open strijd worden op een mooi parcours. De omloop diende, door de coronamaatregelen, hertekend te worden. Het is jammer dat de zeedijk niet wordt opgereden, maar ik vind het nieuwe parcours wel ideaal voor een tijdrit", besluit Verbrugghe.

Vorig jaar bekleedden Lampaert en Evenepoel nog de tweede en derde plaats.

"De vrouwen willen elke kans meenemen"

Bij de vrouwen is de deelnemerslijst wel veel uitgebreider dan de voorbije jaren, meteen een recordaantal: "Dit aantal is ongezien. Er staan meer dan dertig rensters aan de start", meldt Ludwig Willems, bondscoach van de Belgische vrouwen. "Misschien heeft de coronacrisis daarmee te maken? De vrouwen hebben enorm weinig kunnen koersen en willen nu wellicht elke kans meenemen. De eerste clubrenster kan nu ook een titel verdienen, dat speelt ook wel mee." Vorig jaar doorbrak Lotte Kopecky in Middelkerke de heerschappij van Ann-Sophie Duyck. De West-Vlaamse slaagde erin om vanaf 2014 (Hooglede) tot 2018 (Anzegem) de Belgische driekleur in het tijdrijden te behouden. "Ook voor mij start Lotte Kopecky als topfavoriete", bekent Willems. "Vijfvoudig Belgisch kampioene Ann-Sophie Duyck heeft een medische ingreep ondergaan en een bijbehorende lange revalidatie. Het is afwachten hoe haar herstel verloopt."

Er staan meer dan dertig rensters aan de start. Dat aantal is ongezien. Ludwig Willems, bondscoach

Lotte Kopecky is ook dit jaar favoriet volgens Ludwig Willems.

"Het parcours van vorig jaar in Middelkerke is best te vergelijken met dat van Koksijde"

"Vergeet ook Sara Van de Vel niet. Zij komt uit het triatlon en kan haar streng trekken in het tijdrijden. Julie Van de Velde zet haar opmars verder door. Annelies Dom stond vorig jaar ook op het podium." "Het zal alvast een spannende strijd worden voor de driekleur en het stemt me heel vrolijk dat er zoveel interesse is in die nationale titel." "Ik denk dat we het parcours van Middelkerke vorig jaar best wel kunnen vergelijken met dit van Koksijde. Donderdag krijgen de rensters ook lange rechte stukken te verwerken en aan de kust kan de wind een zeer bepalende rol spelen." "Ik verwacht dus dezelfde namen als de voorbije jaren, al zullen we Jolien D'hoore missen. Het BK paste niet in haar programma en daardoor bedankte ze voor de titelstrijd. Jammer, maar dat is haar keuze."