“Wie wil in coronatijd nog voetballen voor een beker van 3e garnituur?"

Nations League: trop is te veel

Op zaterdag 5 september worden de Rode Duivels in Kopenhagen de wei ingestuurd voor de eerste interland van de nieuwe campagne van de Nations League. Drie dagen later op 8 september ontvangen ze in het Koning Boudewijnstadion IJsland. De KBVB maakte vanochtend bekend dat bondscoach Roberto Martinez zijn internationals op 1 september in Tubeke bij elkaar roept. Dat is dus over minder dan twee weken. Vraag is welke Rode Duivel staat te springen om nu al interlands te spelen? De Nations League is een competitie die niet bepaald met grote liefde door de topspelers is ontvangen. De overvolle kalender van de clubs in eigen competitie en in Europa, de kwalificatie voor EK ’s of WK’s, eindrondes in zomer (EK 2021) of winter (WK 2022), het stopt nooit meer. De profvoetballer hapt naar adem. In volle coronatijd strijden om een beker van tweede of derde garnituur lijkt voor vele spelers de spreekwoordelijke druppel.

Kevin De Bruyne

Vakantie voor De Bruyne?

Na de uitschakeling van Manchester City tegen Lyon liet Kevin De Bruyne meer dan een ballonnetje op. “Money rules the game, het geld heerst“, vertelde hij enkele minuten nadat zijn vakantie vorige zaterdag kon beginnen. Veel verlof zal De Bruyne niet hebben want op 12 september begint het onophoudelijke circus van het Engels voetbal (38 wedstrijden in de Premier League, League Cup en FA-cup) opnieuw. Stel dat De Bruyne op zijn minst 14 dagen verlof krijgt dan arriveert hij op 1 september mogelijk rechtstreeks vanuit zijn vakantieoord bij de selectie van de Rode Duivels in Tubeke. Wanneer hij na de match tegen IJsland terugkeert naar Manchester moet hij met City aan de tocht beginnen om Liverpool van een tweede opeenvolgende landstitel te houden. Zonder voorbereiding. Voor geld danst de beer en voor een dikgevulde bankrekening als die van De Bruyne (overigens niet betaald door de bonden) mag best een extra inspanning geleverd worden, maar deze waanzinnige agenda lijkt terecht een stap te ver. De Bruyne weet dat de Nations League uiteraard geen prioriteit heeft. Zou hij durven te passen?

Romelu Lukaku

Geen strand voor Lukaku

Romelu Lukaku heeft nog niet eens een strand gezien. De spits zit nog in volle focus om nu vrijdag 21 augustus de Europa League te winnen. Zijn club Inter is gebeten op de trofee en Lukaku wil zijn uitstekende vorm belonen met een allereerste ‘echte’ beker uit zijn carrière. 33 doelpunten heeft Lukaku in zijn eerste Inter-seizoen gescoord. Als hij vrijdag nog doeltreffend is kan hij zaterdag met een bijzonder voldaan gevoel aan zijn vakantie beginnen. Zijn volgende competitieve match staat dan precies twee weken later in Denemarken op het programma. Lukaku heeft een krachtig lichaam, voetbalt nog steeds even graag als toen bij miniem was maar moet hij het lijf niet eens laten rusten en in het hoofd andere zaken dan looplijnen, doelpunten en concentratie toelaten? Inter-coach Antonio Conte eist elke match het onderste uit de kan, perst zijn spelersgroep volledig uit en zal in het nieuwe seizoen in de Serie A de aanval op Juventus inzetten en de titel als groot doel vooropstellen. Lukaku zal geen rust kennen. In tegenstelling tot De Bruyne begint de nieuwe Italiaanse competitie een weekje later, maar het programma voor Lukaku is vanaf dan even druk als voor de beste speler van de Premier League.

Eden Hazard en Thibaut Courtois

Wat met Hazard en Courtois?

Ook voor de Rode Duivels van Real Madrid dreigt er een probleem. Thibaut Courtois heeft een fantastisch seizoen achter de rug bij Real Madrid en kan sinds de uitschakeling tegen Manchester City op 8 augustus de batterijen opladen. Courtois is vandaag aan zijn 10e verlofdag toe…. Bij elke internationale topclub liggen de belangen hoog maar de druk bij Real Madrid, de meest gemediatiseerde club ter wereld, is verstikkend, elke minuut opnieuw. Barcelona krijgt met Koeman een nieuwe wind, de tweestrijd houdt nooit op. Hoelang heeft een profvoetballer nodig om te herstellen en klaar zijn te zijn voor een nieuwe episode? We vermoeden dat dat iets langer zal zijn dan een kleine twee weken. Oh ja, La Liga begint er in volle kracht aan op 12 september. Real is nog niet eens aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Als Courtois eerst nog ruim een week bij de Rode Duivels zal vertoeven zal hij zijn ploegmaats voor de start van La Liga nauwelijks gezien hebben. Voor Eden Hazard wordt het dan weer het jaar van de waarheid. De Spanjaarden hebben de kapitein van de Rode Duivels zijn non-seizoen vergeven. Te veel blessures zijn meer dan een excuus. Bovendien bleven zijn teammaats Barcelona eindelijk nog eens de baas en pakten ze de titel. Zo werd de afwezigheid van Hazard enigszins naar de achtergrond verdrongen. Hazard heeft meer dan ooit een goede voorbereiding nodig, de trainingen op Valdebebas moeten hem klaarstomen om vanaf 12 september de aanvalsleider te zijn waarvoor Real meer dan 100 miljoen betaald heeft. Wil Zinedine Zidane zijn dribbelaar graag afstaan voor de interlands van de Nations League? Heeft Hazard zin om zijn intensief seizoen te starten met wedstrijden tegen Denemarken en IJsland?

Roberto Martinez

Puzzelaar Martinez