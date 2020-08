VIDEO: De Europa League-goals van Lukaku en zijn gebaar voor Kompany

Romelu Lukaku liet gisteravond weer van zich horen in de Europa League. Met 2 goals zette de Belgische spits van Inter de eindstand op het bord in de halve finales tegen Sjachtar Donetsk (5-0).

VIDEO: De 4-0 en het gebaar voor Kompany

VIDEO: De 5-0 van Lukaku in de halve finales

"Over 3 jaar coach ik hem bij Anderlecht", knipoogt Kompany

"Romelu is bezeten, hij wil dé spits zijn", zei Vincent Kompany gisteravond over Lukaku in Extra Time. "In het begin van zijn carrière heeft hij kritiek gekregen over zijn aannames, maar daar heeft hij zo hard op gewerkt."

"En als "Romme" vertrokken is, mag je het vergeten als je achter hem aan moet hollen. Wat je ook doet - trekken, sleuren of in zijn rug springen - je bent gezien. Zo sterk is hij nu."

"Ik vond het leuk om tegen hem te spelen. Het was een uitdaging om hem af te stoppen."

Voor Kompany is de cirkel rond: hij debuteerde bij Anderlecht en hij speelde ook zijn laatste wedstrijden voor paars-wit. Doet Lukaku hetzelfde?

"Hoe oud is hij nu? 27? Over 3 jaar ben ik zijn coach bij Anderlecht", lacht Kompany.