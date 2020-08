Victor Campenaerts mijdt vooral vaatwasmachine: "Geen topfavoriet voor BK"

Victor Campenaerts kwam bijna twee weken geleden ten val in de ploegentijdrit in de Ronde van Tsjechië. Campenaerts reed de rittenkoers nog uit, maar onderzoeken in België wezen uit dat hij twee barstjes in zijn wervelkolom heeft opgelopen.

"Ik kan bezwaarlijk zeggen dat dit de ideale voorbereiding op het BK is", vertelt de uurrecordhouder aan Sporza. "Die breukjes klinken angstaanjagend, maar ik hoef niet stil te zitten."

"Het is gevoelig, maar je mag sporten tot op de pijngrens. Ik heb het vorige week een paar dagen heel rustig gedaan, maar sinds afgelopen weekend voel ik me beter en toen kon ik zeggen dat ik zeker zou deelnemen aan het BK van donderdag. Voordien was er toch enige twijfel."

"Of ik nu nog veel last heb? Als ik fiets ondervind ik weinig last. Ik heb meer last bij het legen van de vaatwasmachine, maar dat doe ik dan gewoon niet", lacht Campenaerts smakelijk.