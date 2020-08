Tennisbubbel in Flushing Meadows kampt met eerste coronageval

Over 4 dagen gaat het toernooi van Cincinnati van start, dat voor de gelegenheid in New York wordt gespeeld. Eind deze maand begint op Flushing Meadows dan de US Open.

De tennisbonden en de Amerikaanse tennisfederatie hebben een protocol uitgetekend, maar bij een testronde van 1.400 testen blijkt één staal positief.

"Het gaat niet om een speler of speelster", staat in de mededeling.

"De persoon vertoont geen symptomen, maar moet minstens 10 dagen in quarantaine verblijven. We gaan nu ook na wie met deze persoon in contact is gekomen."