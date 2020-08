Schachmann na auto-ongeluk: "Kan ik zonder te wenen over een kuil rijden?"

In de finale van Lombardije botste Maximilian Schachmann pardoes op een auto, bestuurd door een onwetende vrouw. De Duitser brak zijn sleutelbeen en staat een tijdje buitenspel.

"Ik vermoed dat het zeer onwaarschijnlijk is dat ik de Tour rijd. Bij de Tour-start op 29 augustus zal de breuk zeker nog niet genezen zijn", zegt de 26-jarige Schachmann.

De sleutelbeenbreuk wordt in eerste instantie "conservatief" behandeld. Na bijkomend onderzoek zal worden bekeken of een operatie toch noodzakelijk is.

"We zullen moeten bekijken hoe de pijn zich ontwikkelt", zegt de Duitse kampioen, die nog 7e werd in de Ronde van Lombardije.

"Kan ik zonder beperkingen sturen en kan ik zonder te wenen over een kuil in het wegdek rijden? Of doet het nog veel pijn wanneer ik een drinkfles vastneem?"

De Internationale Wielerunie UCI onderzoekt het incident met Schachmann en overweegt een klacht tegen organisator RCS Sports. "WorldTour-wedstrijden horen op elk moment over volledig afgesloten wegen te beschikken", zo klonk het zaterdag.