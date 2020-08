Ronald Koeman - op weg naar Barça - wil contract met Nederland ontbinden

Ronald Koeman is sinds 6 februari 2018 actief als bondscoach van het Nederlands elftal. Onder het bewind van Koeman is Oranje weer aan een opmars begonnen en waren de verwachtingen voor het EK 2020 hooggespannen.

Maar door de coronacrisis schuift het EK een jaartje op en intussen staat Barcelona in rep en roer. Barça verloor de Spaanse titel aan Real Madrid en een smadelijke 2-8 tegen Bayern München vorige week kostte coach Setien de kop.

In zijn zoektocht naar een opvolger kwam Barcelona - opnieuw - bij Ronald Koeman terecht. Een delegatie van het bestuur sprak Koeman gisteren al uitgebreid op Nederlandse bodem, een transfer lijkt een kwestie van uren.

Maar dan moet Koeman, van 1989 tot 1995 speler van Barcelona, wel eerst nog zijn contract met de KNVB laten ontbinden. Dat kan, want hij heeft een clausule laten opnemen dat hij mag vertrekken als Barcelona komt aankloppen.

Koeman onderhandelt vandaag met de KNVB. Toen hij arriveerde voor de gesprekken konden onze collega's van de NOS hem kort spreken.

"Dit kan niet meer verkeerd lopen", vroeg de journalist. Koeman: "Dat weet je nooit. Met alle respect, maar ik kan niks zeggen. Ik zou het graag willen, maar er is nog geen duidelijkheid. Helaas moet je nog even wachten."

NOS-journalist: "Maar dit is toch jouw droom? En dit is het moment dat je naar Barcelona zou willen?"

Koeman: "Ja. Ja. Maar het is pas definitief als de handtekening gezet is. Kunnen we het hierbij laten?"

NOS-journalist: "Mag ik je heel voorzichtig al feliciteren, want er gaat voor jou echt een droom in vervulling?" Koeman: "Als het doorgaat, wel ja."