Pro League pleit voor geleidelijke terugkeer van publiek tijdens voetbalwedstrijden

Met de bekerfinale, de 1B-finale en de eerste twee speeldagen in de Jupiler Pro League zijn er inmiddels 20 wedstrijden afgewerkt zonder publiek. "De financiële implicaties van de huidige situatie zijn niet min. Deze lopen in een verlies van enkele honderdduizenden euro’s per wedstrijd", klinkt het bij de Pro League.

De belangenvereniging van Belgische profclubs pleit dan ook voor een geleidelijke terugkeer van publiek in het voetbal. "De protocollen en de voorbereidingen zijn klaar om met een geleidelijke terugkeer van het publiek in onze stadions te starten."

"Uit naam van onze clubs vraagt de Pro League daarom om deze geleidelijke terugkeer van publiek op de agenda van de Nationale Veiligheidsraad van 20 augustus te plaatsen, opdat wij vanaf september, in nauw en constructief overleg met alle stakeholders, opnieuw fans naar het voetbal kunnen brengen."

"De kwaliteit van de protocollen en plannen en de ervaringen van de voorbije wedstrijden tonen aan dat deze terugkeer op ordentelijke en veilige wijze kan en zal gebeuren", meent de Pro League.