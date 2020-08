Oliver Naesen en Greg Van Avermaet krijgen ook Bob Jungels erbij

Bob Jungels (27) is aan zijn 5e en laatste seizoen bezig bij de Quick-Step-ploeg. Vanaf volgend jaar koerst hij 2 seizoenen voor de Franse formatie AG2R-Citroën.

Daar kan de Luxemburgse kampioen op verschillende fronten uitgespeeld worden: in de klassiekers (Jungels won in 2018 Luik-Bastenaken-Luik) of in het rondewerk (Jungels werd al 6e en 8e in de Giro).

Eerder kondigde AG2R de komst van olympisch kampioen Greg Van Avermaet, Gijs Van Hoecke en Stan Dewulf aan. Met Oliver Naesen erbij beschikt het team over een stevig blok voor de klassiekers.