Nederlander Makkelie moet Europa League-finale in goede banen leiden

De 37-jarige Danny Makkelie is al internationaal scheidsrechter sinds 2008. Dit seizoen floot hij 7 Champions League-wedstrijden en de terugmatch in de 1/8e finales van de Europa League tussen Bayer Leverkusen en Rangers.

Voor de Nederlander is het de eerste keer dat hij een Europese finale mag leiden als scheidsrechter. In 2018 was hij al 4e ref tijdens de finale tussen Marseille en Atletico. Vorig seizoen was hij in de finale van de Champions League tussen Tottenham Hotspur en Liverpool videoref.

In Keulen zal Makkelie vrijdag bijgestaan worden door zijn landgenoten Mario Diks en Hessel Steegstra, de Griek Anastasios Sidiropolous is 4e ref. De Nederlander Jochem Kamphuis is de videoref. Hij wordt bijgestaan door zijn landgenoot Kevin Blom, en de Polen Tomasz Sokolnicki en Pawel Gil.

"Dit is een droom die uitkomt", zegt Makkelie op de website van de Nederlandse voetbalbond. "Op het veld staan tijdens een Europese finale is een van de hoogst haalbare prestaties als scheidsrechter. Dit is een waardering voor de prestaties van ons team de voorbije jaren."