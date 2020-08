Mo Farah jaagt in Brussel op uurrecord: "Snelle baan, ik kijk ernaar uit"

"Hier in de Pyreneeën trainen we op hoogte en vinden we de ideale omstandigheden om ons voor te bereiden. Ik werk hier keihard om zo goed mogelijk aan de start te kunnen komen."

Mo Farah bereidt zich op een trainingskamp in de Pyreneeën voor op de Memorial Van Damme. "Ik kijk er echt naar uit om weer een wedstrijd te kunnen lopen, dat is al bijna een jaar geleden", vertelt Farah.

Het wereldrecord staat met 21,285 km sinds 2007 op naam van Haile Gebrselassie. Hoe wil Farah zijn recordpoging aanvatten? "Op training zullen we de juiste doelen en het tempo vastleggen. Het is de bedoeling om zo constant mogelijk te lopen", weet Farah.

Mogelijk komt er ook een systeem in het stadion waarbij lichten op de piste de ideale snelheid zouden aangeven. "Dat zou wel makkelijk zijn om mijn tempo te behouden. Het zou echt helpen. Hopelijk kan ik die lichten dan ook zien door mijn bril (lacht)."

"Dat er geen toeschouwers zullen zijn, is jammer, maar we moeten er het beste van maken. Het zou wel leuker zijn in een vol stadion, al zit je tijdens de wedstrijd toch "in the zone" en ben je met je eigen race bezig."