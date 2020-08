McLaren blijft de Formule 1 al zeker tot 2025 trouw

"Formule 1 heeft een belangrijke stap gezet in de richting van een duurzame toekomst met deze overeenkomst", zei teambaas Zak Brown.

"Dit is de juiste deal op het juiste moment voor de sport, zijn eigenaars, de teams en de fans. Meer gelijkheid in de sport is beter voor iedereen. Er komt meer balans in de verdeling van de inkomsten en de regels worden simpeler."

De huidige overeenkomst tussen de bazen van de F1 en de teams loopt eind dit seizoen af. Het is nu wachten tot de andere negen teams de overeenkomst tekenen.

De "Concorde Agreement" handelt niet alleen over de regels, maar ook over de verdeling van het prijzengeld. Vooral regerend wereldkampioen Mercedes is voorlopig niet happig om akkoord te gaan. Het noemt zichzelf "het grootste slachtoffer" van de veranderingen die op til zijn.

De piloten van McLaren zijn dit seizoen de Brit Lando Norris en de Spanjaard Carlos Sainz.

McLaren maakt al sinds 1966 deel uit van de Formule 1. Oprichter Bruce McLaren was de eerste piloot. Het raceteam heeft meegedaan aan 873 Grands Prix, won 182 races en veroverde twaalf keer de wereldtitel.