KVO-coach Blessin over Leipzig: "Ze mogen vanavond niet bang zijn om fouten te maken"

Vanavond speelt Leipzig tegen PSG de halve finale in de Champions League. Alexander Blessin, nu coach bij KV Oostende, trainde 8 jaar lang de beloften bij de Duitse club: "Het was geweldig om met deze club op te groeien."

Van 2012 tot begin dit jaar coachte Alexander Blessin de jeugd in Leipzig. In juni van dit jaar, zag hij een nieuwe uitdaging in het coachen van KV Oostende. "Ik beleefde een lang avontuur bij Leipzig. Het was geweldig om met deze club op te groeien, maar soms moet je echter beslissen of je wilt blijven of een volgende stap wilt nemen", verduidelijkt Blessin. "Ik koos voor de tweede optie. Uiteraard ben ik heel dankbaar voor de jaren bij Leipzig. Onder meer Ralf Rangnick was er mijn leraar. De zaken die ik er leerde, probeer ik nu ook de spelers van Oostende bij te brengen. Hopelijk resulteert dat in overwinningen."

Vanavond moeten ze bij Leipzig hun eigen spel spelen voor de volle 100%. Alexander Blessin

Genoeg over Oostende. Vanavond speelt Leipzig tegen PSG voor een ticket in de CL-finale. "Leipzig speelt een goed seizoen en dingt mee voor de prijzen op het hoogste niveau in Europa. Geweldig", vindt Blessin.

Wat zijn de sterktes van de ploeg? "Bij Leipzig spelen ze al heel lang samen. Ze houden er een goede communicatie op na. Forsberg, Sabitzer, Upamecano en Laimer tonen zich elke dag op het veld. Dat is leuk om te zien, de ervaring die ze opdoen."

"Verder is er de goede organisatie, het goede balspel. De controle die ze hebben met weinig context, maar wel steeds met een goed positiespel. Als ze ruimte zien, spelen ze diep. Dat is altijd moeilijk voor de tegenstander."

"Het is belangrijk dat clubs verschillende filosofieën hebben"

"T1 Julian Nagelsmann kwam terecht in een heel goed team waarbij spelers als Mukiele echte aanwinsten zijn. De transfers waren goed. Je hebt Konaté, Upamecano. Zij zullen binnen 1 à 2 jaar bij heel grote ploegen spelen."

Veel Duitse coaches staan aan het hoofd van topclubs. "De opleidingen van de coaches zijn heel goed bij ons," vertelt Blessin. "Ik denk ook dat het belangrijk is dat er verschillende filosofieën gelden binnen clubs en landen. Dat maakt voetbal zo interessant."

Nagelsmann (l.) staat voor Leipzig aan de zijlijn.

"De Duitse ploegen in de CL tonen welke kwaliteit de Bundesliga bevat"

"Vanavond moeten ze bij Leipzig hun eigen spel spelen voor de volle 100%. Ze mogen niet denken aan de kwaliteiten van de tegenspelers. Ze mogen niet bang zijn om fouten te maken en moeten controleren zoals tegen Atlético Madrid", vindt de coach van Oostende.

Blessin legt uit: "De Spanjaarden staan gekend om hun goede defensie en het compacte spel met snelle transities. Die transities heeft PSG ook."

"Misschien is dit ook een moment om het spel aan te passen. Het is winnen of verliezen. Misschien zal PSG de zwaktes van Leipzig tonen op het veld. Het wordt in ieder geval interessant."

"De Duitse teams zijn goed gestart na de lockdown, toch in de CL. Wolfsburg en Leverkusen verloren allebei in de Europa League. De ploegen in de CL waren goed voorbereid en tonen nu de kwaliteit die de Bundesliga bevat."

