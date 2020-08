Kevin De Weert weg bij Lotto-Soudal, Maxime Monfort volgt hem op

Lotto-Soudal heeft de verschuiving in zijn personeelsbestand vanochtend bekendgemaakt.

De verbintenis van Kevin De Weert loopt eind dit jaar af en wordt niet verlengd. Volgens de ploeg heeft De Weert dat zelf beslist. Met Maxime Monfort heeft Lotto-Soudal meteen een opvolger bekendgemaakt.

De ploeg zegt dat "enkele verschuivingen er moeten toe leiden dat het Performance Department, waarin de afgelopen jaren al fors geïnvesteerd werd en dat zijn vruchten inmiddels heeft afgeworpen, nóg sterker uitgebouwd wordt".

"Al in 2019 hebben we bewezen dat Lotto-Soudal wereldtop is als het gaat om onder meer materiaalinnovatie en trainingsbegeleiding. Onze ambitie blijft alleen maar groeien", zegt manager John Lelangue.

"Het werelduurrecord van Victor Campenaerts is daar de beste illustratie van. Zonder het talent, het professionalisme en de gedrevenheid van Victor was dat record er nooit gekomen, maar de ondersteuning vanuit het Performance Department van onze ploeg was even cruciaal."

"We hebben intussen gezien hoe groot de rol is van een Performance

Manager in het geheel van de ploeg. Onze ploegleiding bestaat uit een mix van ervaren en jonge ploegleiders en dat werkt. Onze wetenschapper daartussen is het ideale verbindingspunt. Onze renners hoeven enkel nog te denken aan fietsen."

"De doorgevoerde veranderingen naar meer professionele structuur in de ploeg renderen. We gaan het roer daarom niet omgooien. Integendeel. Performance is en blijft van groot belang binnen ons team."

"We hadden dit graag nog verder uitgebouwd in samenwerking met Kevin, maar samen zijn we niet tot een constructieve overeenkomst gekomen die voor iedereen goed zat. Om het belang van ons Performance Department te onderstrepen trokken we met Maxime Monfort (sinds dit seizoen ploegleider van de ploeg, red) een zeer sterke opvolger aan die verder zal bouwen op de sterke basis die er al is."