Jasper De Plus vervangt Remco Evenepoel in selectie voor EK tijdrijden

Na de val van Remco Evenepoel moest Rik Verbrugghe op zoek naar een vervanger. "Remco is natuurlijk niet te vervangen", zegt de bondscoach. "Maar ik wilde wel graag een tweede renner mee."

"Ik heb enorm gelobbyd bij het Jumbo-Visma van Wout van Aert, maar na intern overleg hebben zij besloten om hem niet vrij te geven voor het EK. Liever gunnen ze hem wat extra rust met het oog op de Tour de France en dat is een beslissing waar ik me bij moet neerleggen."

Yves Lampaert is out met een sleutelbeenbreuk, anderen zijn geblesseerd of mogen niet deelnemen van hun ploeg. "Het zijn moeilijke tijden", weet de bondscoach.

"Tim Wellens en Thomas De Gendt gaan naar de Tour, andere jongens zitten in hun bubbel en worden niet vrijgegeven. Vergeet ook niet dat er momenteel veel wordt gekoerst."

"Ook Laurens De Plus was geen optie, want hij is nog niet fit genoeg om deel te nemen aan een EK. Uiteindelijk heb ik beslist om gewoon een jonge renner kansen te geven en ervaring te laten opdoen op een EK."

En dat werd Jasper De Plus, broer van Laurens De Plus. De 23-jarige renner pakte vorig jaar zilver op het BK tijdrijden bij beloften na Brent Van Moer. De Plus won dat jaar ook de Chrono des Nations, een tijdrit, bij de beloften.