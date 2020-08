Het houdt niet op bij Deceuninck-Quick Step: ook Cattaneo ligt in de lappenmand

Mattia Cattaneo (29) fietste vandaag mee in de Ronde van Emilië, waar hij in een afdaling ten val kwam.

De Italiaan, bezig aan zijn eerste jaar in het team van Patrick Lefevere, heeft "een stabiele breuk" in een ruggenwervel opgelopen.

Een operatie is niet nodig, maar Catteno moet wel een rustperiode van 6 tot 8 weken incalculeren.

"Ik kende de afdaling, maar ik raakte helaas een steentje met mijn voorwiel", legt de klimmer uit.

"Ik viel en raakte de vangrail. Dit stemt me verdrietig, want ik voelde dat mijn conditie aan het beteren was."