Filip Joos: "Zal Kompany 2 dezelfde keuzes maken als Kompany 1?"

Over de beslissing van Vincent Kompany om het dirigeerstokje zelf resoluut in handen te nemen bij Anderlecht is het laatste woord nog niet gezegd. "Kompany was vorig jaar best meteen gewoon als coach naar Brussel gekomen", zegt Sporza-voetbalcommentator Filip Joos.

Het nieuws dat Vincent Kompany het per direct voor bekeken houdt als voetballer en Frank Vercauteren opvolgt als hoofdtrainer van Anderlecht sloeg maandagochtend in als een bom. Kompany wordt "opnieuw" trainer, wordt wel eens gezegd. Want niet vergeten: toen Kompany in de zomer van 2019 terugkeerde naar het Park droeg hij de titel "speler-manager". Dus, nu "opnieuw" trainer? "Dat lijkt me wel, ja. In mijn geest was Vincent Kompany coach van Anderlecht toen het vorige seizoen begon", zei Filip Joos maandagavond in De Tribune op Radio 1. "Alles was geënt op de ideeën van Kompany. Ik weet van mensen binnen de club dat hij de coach was en dat hij alles in handen nam." "We weten hoe het gegaan is: het liep niet meteen van een leien dakje. Af en toe goed voetbal, maar geen punten en daarna een schrikbarende knik in de manier van voetballen." "Toen werd besloten Frank Vercauteren naast Vincent Kompany te zetten. Boven, naast, onder: we hebben nooit echt geweten hoe dat precies in elkaar zat." "En nu is Kompany dus volledig coach. Geen speler-coach meer, dat is zeer opvallend. Achteraf bekeken was hij beter meteen als coach naar Anderlecht gekomen."

"City had Kompany beter nog een jaar gehouden"

Was het beste er af bij Kompany als voetballer? Joos: "Als Kompany mee voetbalde, was hij meer dan goed genoeg natuurlijk." "Als ik Manchester City nu zie aanmodderen, denk ik dat ze hem beter nog een jaar hadden gehouden. De wedstrijden die hij daar op topniveau speelde, waren nog altijd goed."

"Toen kwam Kompany naar Anderlecht en dachten we dat hij de competitie zou overvleugelen. Daar had ik bij het begin al wat voorbehoud bij, want je bent uiteindelijk gebonden aan je positie. Hij is geen numer 10 die een ploeg plots laat draaien."

"Zijn einde als voetballer is niet het mooiste, maar dat kwam ook door die vermaledijde blessures. Dat dat in je hoofd kruipt en je op den duur zegt: ik heb er genoeg van om weer eens te revalideren, dat lijkt me zeer menselijk."

"Kompany 1 en Kompany 2"

Het is wel opvallend: Anderlecht draait een volledige voorbereiding met Frank Vercauteren als T1 en na twee wedstrijden (1 gelijkspel en 1 overwinning) moet Vercauteren opkrassen. "Dat is het grote mysterie: waarom nu? De gissingen schieten alle kanten op. Er moet iets gebeurd zijn dat Kompany doen beslissen heeft: ik neem het weer in handen. Want dit is zijn beslissing, dat is duidelijk. HIj zegt: ik kan dit niet meer aanzien, ik wil dit project weer in mijn banen leiden." "Ik heb het gevoel dat de beslissing genomen was na de match van Anderlecht op KV Mechelen (2-2). Daar speelde Anderlecht echt niet goed." "Niet dat het zondagavond tegen STVV top was, maar dat soort matchen hebben we nog gezien, ook van een beter Anderlecht in het verleden." Kompany als speler-coach vorig seizoen was geen succes, waarom zou het nu wel lukken met Anderlecht? Joos: "Een aantal jongeren staat verder. Wat me al opgevallen is, is de body die die jongens in korte tijd gekweekt hebben. Dat zijn ineens geen kinderen meer. Dat is niet onbelangrijk. Ze zijn ook een jaar ouder nu." "En misschien heeft Kompany zelf intussen door de samenwerking met Frank Vercauteren - hoe die ook verlopen is - water in zijn erg straffe wijn leren doen." "Ik ben benieuwd of Kompany 2 - want zo mag je het echt noemen - dezelfde keuzes zal maken als Kompany 1. De keuzes van Kompany 1 waren rücksichtslos. Ze waren zeer duidelijk, maar ze werkten niet goed genoeg. Of nóg niet goed genoeg."

"Kompany stapt in de mallemolen"