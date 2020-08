Fabio Jakobsen reageert voor het eerst: "Enorm dankbaar dat ik nog leef"

Exact 2 weken geleden maakte Fabio Jakobsen een verschrikkelijke val in de Ronde van Polen. Even werd gevreesd voor het leven van de Nederlandse renner, gelukkig kan hij het nog navertellen.

"De trauma-artsen, de dokters en de verpleegsters aan de finish in Katowice hebben mijn leven gered, daar ben ik hen enorm dankbaar voor", reageert Jakobsen nu. "Ook alle medewerkers van het ziekenhuis in Sosnowiec ben ik enorm dankbaar. Zij hebben me de kans gegeven om in leven te blijven."

"Het was een lastige en donkere periode", gaat Jakobsen voort. "Ik heb gevreesd voor mijn leven. Dankzij de organisatie en mijn team was mijn familie dicht bij me. Zij heeft me kracht gegeven."