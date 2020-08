Delfine Persoon over titelkamp: "Katie Taylor heeft meer te bewijzen dan ik"

Persoon verwacht naar eigen zeggen een ander gevecht. "Katie zegt dat ze me wil domineren, maar dat zullen we zaterdagavond wel zien. Ik verwacht geen tactische strijd. Iemand zal initiatief moeten nemen."

"Ik hield geen rekening met een rematch. Dat idee was al uit mijn hoofd verdwenen. Maar toen het aanbod kwam, hebben we de kans gegrepen."

"In het begin was er ontgoocheling, maar het leven gaat voort", vertelde Persoon vandaag nog eens. "Een week na die kamp was ik al weer aan het werk. Ik had geen tijd om thuis te tobben."

Op 1 juni 2019 veroverde de Ierse alle titels bij de lichtgewichten in Madison Square Garden van New York. Een beslissing kwam er na een omstreden oordeel van de jury, dat zeer zwaar op de maag van Persoon lag.

"Een oorlog is goed voor mij"

Delfine Persoon was naar eigen zeggen toch een beetje verrast door de uitnodiging.

"Ik dacht niet dat ze nog eens het risico zou lopen tegen mij. Ze beseft dat ik gevaarlijk ben. Maar corona heeft me deze kans gegeven door het afhaken van haar andere opponente."

Persoon ziet zichzelf ook wel een beetje als morele winnaar na de eerste ontmoeting. "Iedereen dacht dat ze niet te kloppen was, want ze is een legende. Maar we weten dat het wel mogelijk is. Dat geeft me vertrouwen."

Onze landgenote ging de voorbije weken al het mentale en verbale spelletje aan. "Dat ik haar misschien kwader gemaakt heb? De waarheid mag gezegd worden. Zij heeft haar stijl, ik heb mijn stijl. Het is aan ons om zaterdag te bewijzen wie de beste bokster is."

"Een oorlog is goed voor mij. Daar houd ik van. Geen probleem. Als Katie kwaad is, dan zal ze willen meeboksen."

"Ik hoop dat ze boos is en dat ze ervoor gaat. Dan zal er gebokst worden. Als ze haar karakter laat spreken, dan gaat ze er voor en bokst ze met mij mee."