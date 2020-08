Declercq zat met Froome en Thomas in gruppetto: "Ineos zijn meesters in pieken"

Tom Dumoulin had het na de laatste rit in de Dauphiné over de zwaarste vijfdaagse in zijn carrière. Elke dag moest er vorige week stevig geklommen worden. Wat voor Dumoulin geldt, geldt zeker voor een niet-klimmer als Tim Declercq.

"Ook voor mij waren die 5 dagen Dauphiné inderdaad de zwaarste uit mijn wielercarrière. Het parcous was ongelofelijk zwaar met een deelnemersveld om u tegen te zeggen. Sommige mannen waren precies raketten, zo snel", zegt de renner van Deceuninck - Quick Step.

Maar dan doelt hij niet op Geraint Thomas en Chris Froome. De twee ex-Tour-winnaars maakten geen al te beste indruk. Op de slotdag van de Dauphiné zag Declercq hen plots in de gruppetto.

"Dat was opmerkelijk en ik was ook echt verbaasd hen te zien. Je weet natuurlijk niet waarom zij daar reden. Zaten ze echt à bloc als gelosten of was het voor hen niet nodig om elke dag volledig tot het gaatje te gaan?"

"Dat kon ik niet zien en dat gaat pas duidelijk worden in de Tour zelf. Voor hen is het ook een unicum geweest om in de gruppetto te zitten in plaats van in de kopgroep. Als het echt van niet beter kunnen was, dan was dit uiteraard geen topsignaal."

"Ze gaven niet echt een dramatische indruk, maar super zijn ze natuurlijk niet. Maar je weet niet hoe ze hiervoor getraind hebben. Misschien is hun conditie goed en missen ze frisheid."