Cofidis geeft titelverdediger Elia Viviani niet vrij voor het EK

Door de coronacrisis werd het EK wielrennen verplaatst naar volgende week. Maandag staat de tijdrit op het menu, woensdag volgt de wegrit bij de mannen.

Maar aangezien volgende week zaterdag ook al de Tour de France van start gaat, heeft dat een impact op het deelnemersveld.

Heel wat renners mogen niet meer "van lucht veranderen" van hun ploegen.

Dat geldt ook voor de manschappen van Cofidis, dat "een ingrijpende beslissing" heeft genomen en zijn personeelsleden niet meer van "omgeving laat veranderen".

Elia Viviani (31) zal er volgende week dus niet bij zijn in Bretagne. Vorig jaar was de Italiaan de sterkste in Alkmaar voor Yves Lampaert.

"Het spijt me dat ik mijn trui niet kan verdedigen, maar ik respecteer de keuze van mijn team. Het gaat over onze gezondheid in aanloop naar de Tour", zegt de Italiaanse sprinter op Twitter.