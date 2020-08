BK tijdrijden in Koksijde legt veiligere asfaltstrook: "Het komt de renners enkel maar ten goede"

Donderdag vindt in kustgemeente Koksijde het Belgisch kampioenschap tijdrijden plaats. Na de aankomstzone legden ze daar een nieuwe asfaltstrook van 350 meter.

"We laten niets aan het toeval over. Na de aankomst was er een strook met asfalt van mindere kwaliteit. Een aannemer heeft die nu onder handen genomen en zo enkele honderden meters gloednieuw biljartvlak asfalt gelegd", vertelt Jan Deramoudt in naam van het organisatiecomité.

"Veiligheid staat zeer hoog in het vaandel van wedstrijden die we organiseren in Koksijde. Of we daarbij inspelen op de spijtige gebeurtenissen van de afgelopen dagen? Neen, maar ze hebben ons enkel maar gesterkt in ons besluit om die ingreep dan toch te doen. Het komt de renners enkel maar ten goede."