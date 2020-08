Biedt Toscane een uitweg aan de UCI in zoektocht naar WK-locatie?

De organisatiecomités van de Ronde van Toscane en de Coppa Sabatini hebben namelijk officieel laten weten dat zij zich beschikbaar stellen voor de organisatie van het WK van 20 tot 27 september en dat voor alle wedstrijden in alle categorieën.

Het gaat om de regio rond Valdera in Toscane. De stad Peccioli is de uitvalsbasis voor de Coppa Sabatini en Pontedera is het decor van de Ronde van Toscane. Die koers wordt op 16 september georganiseerd, een dag later is de Coppa Sabatini aan de beurt.

De organisatie wil nu samenzitten met de UCI over de organisatie van het WK. De omvang van zo'n WK zou volgens de hoofdrolspelers geen probleem mogen vormen.

De luchthaven van Pisa ligt op een steenworp van de betrokken steden en er zijn ook voldoende hotels en faciliteiten in de toeristische regio.