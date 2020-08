Astana-ontdekking Vlasov blijft verbazen en wint ook Ronde van Emilië

Na alle pech van de voorbije weken kon Deceuninck-Quick Step wel een opsteker gebruiken en de nieuwe goudhaantjes Joao Almeida en Andrea Bagioli leken daar voor te zorgen.

In de finale reed Almeida weg uit een elitegroepje. De Portugees, 3e in Burgos en 7e in de Ronde van de Ain, begon aan de slotklim van San Luca met een voorgift van zo'n 20 seconden op een pakketje springveren.

Daar fungeerde ploegmakker Bagioli als waakhond bij de versnelling van Aleksandr Vlasov, maar de Italiaan kon de Rus niet volgen.

Vlasov, in bloedvorm, greep Almeida op 500 meter van de finish bij zijn nekvel en stormde zonder genade op de zege af.

De 24-jarige Vlasov forceert dit jaar zijn doorbraak met indrukwekkende resultaten.

In het voorjaar overtuigde hij al met een ritzege en de 2e plaats in de eindstand van de Ronde van de Provence, na de coronabreak is zijn uitslagenreeks meer dan verbluffend.

3e in de Route d'Occitanie, 1e op de Ventoux, 4e in de Gran Piemonte, 3e in Lombardije en nu dus winnaar in de Ronde van Emilië.