"Ronnie O'Sullivan speelde bij momenten wel hele gekke ballen"

"Hij haalde zijn topniveau wanneer het moest"

"Toen speelde O'Sullivan wel hele gekke ballen, alsof hij een lotje voor de loterij kocht. Het draaide goed uit voor hem en in de slotframes was hij fenomenaal goed."

In de finale hoefde O'Sullivan niet in zijn reserves te tasten. Hij won met 18-8. Bauwens: "O'Sullivan haalde zijn topniveau wanneer het moest. Tegen Ding in de 2e ronde ging het lang gelijkop, maar in de eindsprint was er maar één de baas en dat was hij. Hetzelfde verhaal in de kwartfinales en in de halve finales tegen Selby."

"O'Sullivan heeft zich er toch doorgesparteld (met 17-16, het kleinste verschil, red) en in de finale was het op bij zijn tegenstander Wilson. Wellicht was hij erg diep moeten gaan in de halve finales tegen McGill."

"Hij heeft mij wat verrast", opent snookercommentator Rudy Bauwens (Eurosport). "Hij zat in de zwaarste helft van de loting. Ik had verwacht dat een halve finale tegen Selby het eindstation zou zijn."

"7e wereldtitel zou een motivatie kunnen zijn"

Ronnie O'Sullivan pakte zijn eerste wereldtitel in 7 jaar. "Dat heeft alles met zijn motivatie te maken", weet snookercommentator Rudy Bauwens.

"Talent staat buiten kijf, maar O'Sullivan is zo onvoorspelbaar. Hij brengt zijn sport al eens in diskrediet, in tegenstelling tot andere ambassadeurs zoals Roger Federer in het tennis en Tiger Woods in het golf."



"O'Sullivan vindt het leuk om de knuppel in het hoenderhok te gooien. Het maakt ook deel uit van de sport. In de jaren 80 werd snooker populair dankzij de vete tussen Steve Davis en Alex Higgins. Daarna had je de rivaliteit tussen Stephen Hendry en Jimmy White. En nu heb je Ronnie O'Sullivan die altijd voor een verhaal zorgt: of hij nu slecht of goed speelt."



"Voor de snookersport is het alleszins een goede zaak. Als O'Sullivan stopt, zullen we hem missen. Hij is ondertussen uitgegroeid tot de allergrootste speler."



Enkel die 7e wereldtitel ontbreekt nog op zijn palmares. Bauwens: "Het zou een motivatie kunnen en moeten zijn, maar hij zegt altijd dat hij niet met records bezig is. Nonsens, misschien geeft hij het een keer toe als hij 8 keer het WK gewonnen heeft."



"O'Sullivan wil nog 5 jaar spelen, tot zijn 50e. Of hij dat ook doet blijft een vraagteken, net als die 7e en 8e wereldtitel."