Vincent Kompany over einde carrière: "Nu kan ik me niet meer blesseren"

"Is afgelopen met nummer 4"

Kompany trekt de kaart van de jongeren. "Ik ga alles geven", belooft hij. "Ik ben hongerig en wil de speler zo snel mogelijk op het hoogste niveau krijgen. Het is mijn ambitie om beter te doen dan een Anderlecht dat gewoon goed is."

"Voor mezelf kwam ik redelijk snel tot de conclusie dat ik moest stoppen. Ik moest de sprong wagen. Voor mij is het project Anderlecht belangrijker dan het individu Kompany."

"We zijn allemaal wat verrast door de timing", geeft hij toe, "maar het is belangrijk voor de spelers en de ploeg dat de zaken duidelijk zijn."

"Het is afgelopen met nummer 4", reageert Vincent Kompany op de sociale media van de club. "Voor mij was het tijd voor een nieuw hoofdstuk."

De spelerscarrière van Vincent Kompany is afgelopen, de verdediger stapt voltijds het trainersvak in bij RSC Anderlecht.

Ik moest de sprong wagen. Voor mij is het project Anderlecht belangrijker dan het individu Kompany.

"Moet helder zijn als coach"

Vincent Kompany heeft 17 jaar op het hoogste niveau gevoetbald. Daar zet hij nu een punt achter. "Een bevrijding, nu kan ik niet meer geblesseerd geraken", lacht hij.



Als coach staat Kompany voor een nieuwe uitdaging. "Ik heb een knop omgedraaid: ik moet helder zijn in het belang van de groep en de spelers. Ik zal er voor hen zijn in goede en slechte tijden. Ik wil winnen met mooi voetbal, talent omvormen in kwaliteit en het beste halen uit elke training en elke dag."

De voorbije maanden werkte Kompany naast hoofdcoach Frank Vercauteren. "Ik heb goed geluisterd en goed gekeken. Hij heeft me op alle manieren ondersteund: hij heeft me begeleid als jonge speler en als jonge coach, daar ben ik hem erg dankbaar voor. We hebben veel respect voor mekaar."